Юлия Самойлова в мемуарах рассказала о своём первом сексуальном опыте

Российская певица Юлия Самойлова в своих мемуарах рассказала о своем первом сексуальном опыте.

"У многих появлялись первые мальчики, были свидания, цветы и поцелуи. Они делились друг с другом историями, впечатлениями и ощущениями. Мне же рассказать было нечего", - вспоминает Самолова о своем детстве.

Но когда она стала общаться в интернете, то в ее жизни появилось много мужчин. Несмотря на то, что артистка ни с кем из них не встретилась, она была рада возможности общаться с ними.

Но когда они узнавали, что она не может ходить, то ее игнорировали.

Первым ее мужчиной был парень по имени Андрей, который был моложе ее. Ухажер не нравился отцу певицы, а она сама – матери молодого человека.

"И я точно решила для себя, кто будет моим первым мальчиком, поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решились повзрослеть", - написала Самойлова в мемуарах.

Но в постели он заявил ей, что ему нравится другая девушка, после чего Самойлова начала активно общаться с его другом и умудрилась даже увести его у девушки, сообщает РЕН ТВ.