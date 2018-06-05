Учёные создали вакцину защищающую от 30% штаммов ВИЧ

Вирусологи в США создали вакцину, защищающую от 30% штаммов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Ученые провели исследования на мышах и макаках. Научная статья опубликована в журнале Nature Medicine 4 июня.

Исследователи нашли необычное антитело в крови одного из носителей вируса, которым обработали несколько частиц ВИЧ, впоследствии заморозив их. Благодаря этому эксперименту ученые выяснили, за какую часть белка, который «склеивает» мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяет вирусной РНК проникнуть внутрь нее, "цепляется" антитело.

По мнению директора Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций в Бетесде (США) Энтони Фаучи, он и его коллеги нашли слабое место в структуре вируса. "После проведения вакцинации грызунов и приматов, невосприимчивыми к заражению стали примерно 70 из 208 существующих сегодня штаммов ВИЧ", — сказал Фаучи.

Клинические испытания на человеке планируют провести уже во второй половине следующего года. В случае положительных результатов исследования ученые смогут создать новую вакцину, которая защитит человека от ВИЧ, сообщает Известия.ru.