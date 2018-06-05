Страшная находка: в Смоленске нашли тело женщины в шкафу возле мусорных контейнеров

Тело в шкафу было обнаружено возле мусорных контейнеров на улице Соколовского. Еще вчера очевидцы сообщили Readovka.ru, что шкаф на помойку привезла грузовая "Газель", выгружали его двое мужчин. А сегодня стало известно, кто и за что убил пожилую женщину.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. На записи видно, как к мусорным бакам подъехала грузовая автомашина, из которой двое мужчин и женщина выгрузили шкаф. Сыщики установили, кому принадлежит авто, а также личности грузчиков. Те сообщили, что для перевозки мебели из одного района города в другой их наняла местная жительница, но по дороге передумала и попросила оставить мебель возле мусорных баков, а сама отправилась домой.

Найти смолянку не составило труда. 57-летняя женщина призналась в страшном преступлении. Она рассказала, что у нее произошел конфликт с пожилой тетей из-за квартиры, где жила погибшая. В ходе ссоры племянница ударила тетю по голове костылем, а потом задушила подушкой.

"С целью сокрытия следов преступления подозреваемая положила тело в шкаф, дверцы которого заклеила скотчем. После чего вызвала грузовое такси, на котором вывезла мебель с телом из дома, и ничего не подозревавшие грузчики, выбросили шкаф к мусорным контейнерам", — сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

В данный момент возбуждено уголовное дело племяннице грозит срок от 6 до 15 лет, пишет readovka.news.