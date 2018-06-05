Компания Lenovo представила новый смартфон, внешне очень напоминающий iPhone X. При этом устройство отличается характеристиками, свойственными гаджетам среднего класса. Об этом пишет The Verge.
Новинка получила экран на 90 процентов лицевой панели, с дисплеем диагональю 6,2 дюйма.
В основу лег процессор Qualcomm Snapdragon 636 cреднего уровня. Объем оперативной памяти составил 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.
Камера является двойной, с модулями на 16 мегапикселей. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп.
Емкость аккумулятора смартфона составляет 3300 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.
Стоимость новинки составляет около 200 долларов для базовой версии, и 280 долларов - для старшей.
Эксперты уже успели оценить новинку, оставив довольно разочарованные отзывы. По предварительным слухам ожидалось, что гаджет станет флагманом и получит характеристики топовых устройств, пишет Корреспондент.
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