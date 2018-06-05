Нэстасе возвращает в мэрию людей Киртоакэ

Первое разочарование для кишиневцев! Нэстасе возвращает в мэрию людей Киртоакэ Люди из антуража бывшего мэра Кишинева Дорина Киртоакэ удобно устраиваются в администрации нового градоначальника Андрея Нэстасе.

Как пишет блоггер Еуджен Лукьянюк, речь идёт о Лилиане Карпе - бывшем главе аппарата Дорина Киртоакэ и ныне депутате парламент от ЛП. «Первое важное «приобретение» опытного чиновника мэрии свершилась. Главным консультантом по схеме выкачивания денег в мэрии назначен Лилиан Карп, нынешний депутат по спискам ЛП. Лилиан Карп был главой аппарата бывшего мэра Дорина Киртоакэ. Он же был тем, кто мечтал о должности главы в области образования в мэрии», - пишет Лукьянюк.

Блоггер также отмечает, что продвижение Лилиана Карпа в новой администрации Кишинева показывает готовность Нэстасе сохранить старые схемы периода Дорина Киртоакэ. «Тот факт, что Лилиан Карп попал в число консультантов нового мэра, подчеркивает, что Фляш ещё не скоро покинет мэрию», - заключает Лукьянюк.