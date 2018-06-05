Программа „Prima Casă” будет расширена для большей категории граждан

Заявки на участие в программе „Prima Casă” смогут подавать и молодые люди, в собственности которых недвижимость, площадью меньше, чем 6 м2 на каждого члена семьи. Иными словами, люди, живущие в стеснённых условиях. Ранее, к программе допускались лишь те, кто не владел недвижимым имуществом совместно с супругом/супругой в течение последнего года до подачи заявки на получение кредита.

Кабмин одобрил сегодня законодательную инициативу, которая включает в себя ряд улучшений программы „Prima Casă”. Таким образом, участниками программы смогут стать также молодые люди, у которых в сёлах есть жилье, полученное в наследство или в качестве дарственной, за исключением пригорода Кишинева.

"После запуска проекта „Prima Casă” были выявлены аспекты, которые нужно было изменить. Благодарю министерство финансов, которое за короткое время, учло все замечания и подготовило список изменений. Это позволило расширить список тех, кто сможет приобрести жилье по этой программе", - подчеркнул Павел Филип.

Кроме того, в рамках программы „Prima Casă”, в Налоговый кодекс и в Закон о социальном бюджете на 2018 будет внесена новая категория - денежная компенсация, выделенная из государственного бюджета участникам программы. Предлагается, чтобы суммы этих компенсаций не облагались налогом. Это позволит работникам бюджетной сферы приобрести себе жилье. Метод выдачи из госбюджета таких компенсаций будет установлен Регламентом, одобренным правительством.

Согласно проекту также, организации по микрофинансированию будут обязаны предоставлять информацию о кредитной истории физических лиц, являющихся их дебиторами. Это позволит коммерческим банкам детально анализировать кредитный бэкграунд заявителей.

Программа „Prima Casă” была запущена 26 марта нынешнего года. Свыше 100 человек уже стали ее участниками, сообщает allmoldova.