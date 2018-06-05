Autosalubritate ежемесячно теряет свыше 100 тысяч леев: "Контрактов на вывоз мусора нет у 25% жителей города"

Предприятие Autosalubritate ежемесячно теряет свыше 100 тысяч леев, вывозя мусор, складированный в местах сбора отходов без заключения контрактов на эвакуацию. Каждый месяц приходится делать более 110 выездов, необеспеченных платой со стороны потребителей услуг.

"До десяти часов у нас заполняются 20 контейнеров. С утра уже полные. Мы вынуждены складывать возле контейнеров. До вечера еще одна машина приедет", - сказала мастер Тамара Жосан.

На платформу для сбора мусора по улице Миорица на Телецентре отходы выбрасывают и те, у кого есть договоры с поставщиком услуги, и те, кто их не подписал.

Некоторые не скрывают: контрактов с предприятием "Autosalubritate " не заключали и за вывоз мусора не платят. Другие перекладывают ответственность на администраторов многоэтажек.

На предприятии Autosalubritate решили вместе с полицейскими обойти дома и убедить жителей оплачивать вывоз мусора.

"Контрактов на вывоз мусора нет примерно у 25% жителей города. Мы поставили задачу определить тех, кому необходимы эти услуги", - сказал и.о. директора МП Autosalubritate Евгений Аксентьев.

По данным Autosalubritate, задолженность потребителей за услуги по вывозу мусора достигает 28 миллионов леев.