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Игорь Додон назвал Ренато Усатого политической проституткой и идиотом
// фото: gzt.md
10:23, 06 Jun 2018
просмотров 148 | комментариев 0

Игорь Додон назвал Ренато Усатого политиком с низкой социальной ответственностью, которого используют как полезного идиота.

Выражение "человек с низкой социальной ответственностью" было дано российским президентом В.В.Путиным, когда он комментировал занятия проституцией, отмечает gzt.md. С тех само определение проституции, в том числе политической, мягко вуалируют выражением "человека с низкой социальной ответственности".

Заявление Игоря Додона касалось "странной" поддержки Ренато Усатого и подконтрольных ему СМИ за прорумынского кандидата Андрея Нэстасе.




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