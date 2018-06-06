Игорь Додон назвал Ренато Усатого политической проституткой и идиотом

Игорь Додон назвал Ренато Усатого политиком с низкой социальной ответственностью, которого используют как полезного идиота.

Выражение "человек с низкой социальной ответственностью" было дано российским президентом В.В.Путиным, когда он комментировал занятия проституцией, отмечает gzt.md. С тех само определение проституции, в том числе политической, мягко вуалируют выражением "человека с низкой социальной ответственности".

Заявление Игоря Додона касалось "странной" поддержки Ренато Усатого и подконтрольных ему СМИ за прорумынского кандидата Андрея Нэстасе.