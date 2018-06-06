В Молдове продолжает снижаться уровень безработицы

Уровень безработицы в республике продолжает снижаться.

Согласно данным статистики, в первом квартале текущего года были зарегистрированы около 48 тысяч безработных, что на 27 тысяч меньше, чем в первые три месяца 2017-ого. Таким образом, уровень безработицы на национальном уровне составил чуть больше четырех процентов, что на два процентных пункта ниже, чем в 2017-ом.

В поисках работы находятся почти пять процентов мужчин и три с половиной процента женщин. Больше всего безработных в городах - почти пять процентов, в то время как в сельской местности цифра составляет чуть меньше трех с половиной процентов.