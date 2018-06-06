Из Кишинёва в Минск снова пустили автобус

Автобусный рейс Кишинев-Минск возобновили по настоянию пассажиров.

Маршрут проходит по многим населенным пунктам, и водители микроавтобусов надеются, что пассажиров будет достаточно.



Инициатива возобновить рейс Кишинев-Минск принадлежит министерству экономики и инфраструктуры, которое ведет переговоры с посольством Республики Беларусь в Молдове.

"У нас очень тесное экономическое сотрудничество. Теперь мы ведем интенсивные переговоры для либерализации грузоперевозок", - заявил госсекретарь министерства экономики Сергей Букэтару.

Рейсы в Минск будет осуществляться по вторникам и пятницам. Отправление в 17:30, стоимость билета - 1200 леев.