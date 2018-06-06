Число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго составило почти 200 человек, сообщил во вторник вечером глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс.
"У нас есть 192 человека, пропавших без вести. Есть их имена, возраст и из каких поселков они были", — приводит правительство Гватемалы заявление Кабаньяса на пресс-конференции.
Национальный институт судебных наук Гватемалы сообщил, что обнаружено 75 тел погибших, из них опознаны пока останки только 23 человек.
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День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
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