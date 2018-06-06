В Китае удалось спасти 23 шахтера, заблокированных под землей после взрыва

Спасателям удалось вызволить 23 шахтеров, которые оказались заблокированными под землей в результате взрыва в шахте на северо-востоке Китая, сообщают местные власти.

Инцидент произошел во вторник в районе Наньфэнь городского округа Бэньси в провинции Ляонин около 16.10 по местному времени. На железном руднике, где проводились строительные работы, при въезде в шахту подорвался грузовик, транспортировавший взрывчатку. Сообщалось, что 11 человек погибли, девять пострадали, еще 25 оказались заблокированными под землей.

По данным Синьхуа, первую группу шахтеров удалось поднять из шахты в 5.20 по местному времени, и еще 17 горняков спустя два часа.