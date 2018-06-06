Мэр города Клуж считает, что строительство Chişinău Arena превратит Кишинёв в город будущего

Современный мультифункциональный комплекс может превратить Кишинёв в город будущего. Так говорит мэр города Клуж, бывший премьер-министр Румынии Эмиль Бок. Он на собственном опыте убедился в том, что инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры повлияют и на рост экономики.

"Строительство подобных сооружений позволяет создать новые рабочие места. Инвесторам выгодно вкладывать в бизнес в городах с развитой инфраструктурой, где проходят соревнования и культурные мероприятие. Безработица в Клуже - меньше одного процента", - сказал мэр Клуж Эмиль Бок.

Мультифункциональный стадион открыли в Клуж осенью 2014-го. Он превратил студенческий городок страны в важный спортивный и культурный центр.

"Этот комплекс приносит городу деньги. Когда тут собираются девять тысяч зрителей, из которых половина - приезжих, это выгодно городу. Люди живут в отелях, ездят на такси, едят в ресторанах, делают покупки. Всё это - приток средств в городской бюджет", - сказал мэр Клуж Эмиль Бок.

О строительстве многофункциональной арены в Кишиневе ещё в начале марта объявил спикер парламента Андриан Канду. Согласно проекту, ее построят на участке в 10-ть гектаров вблизи Ставчен. Она сможет принять до пяти тысяч зрителей.

"Если Кишинёв решит стать первым в Молдове городом с ультра-современным мультифункциональным комплексом, вы увидите, что там сразу начнут проводить крупные спортивные соревнования европейского уровня и концерты", - отметил мэр Клуж Эмиль Бок.

Комплекс обойдется в 50 миллионов евро, большую часть затрат возьмут на себя инвесторы.

"Не ждите результатов на следующий день после открытия. Подождите несколько лет, и вы начнёте пожинать плоды. Вы будите жить в новом Кишинёве, который сегодня вы даже не можете представить", - заявил мэр Клуж Эмиль Бок.