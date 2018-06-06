Молдавские дизайнеры представили летние коллекции одежды на ежегодном показе Din inimă

13 отечественных дизайнеров представили новые летние коллекции на модном показе Din inimă. На подиум вышли бизнес-леди, телеведущие и певицы.

Модельеры говорят, что в этом сезоне отдали предпочтение пастельным тонам.



На показ пригласили около 250 гостей. Им коллекции понравились, некоторые даже решили купить несколько нарядов от молдавских дизайнеров.

Показ Fashion Soirée организовали в третий раз.