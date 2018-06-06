ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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