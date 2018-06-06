Маршрут транспорта не изменится: работы по очистке канализации по улице Букурешть перенесли

Работы по очистке канализационной системы на улице Букурешть, о начале которых с сегодняшнего дня сообщала столичная мэрия, перенесли.

Таким образом, 2, 3, 10 и 24 троллейбусы будут пока следовать по обычному маршруту, не изменятся и маршруты микроавтобусов 101, 125, 154 и 185.

По словам исполняющего обязанности главы Управления общественного транспорта Виталия Бутучела, компания, которая должна была проводить работы, пока не получила соответствующее разрешение.

О начале работ в мэрии сообщат дополнительно.