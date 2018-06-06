В Эфиопии крокодил убил священника во время крещения в озере

В Эфиопии во время массового обряда крещения крокодил набросился на протестантского священника.

Отмечается, что пастор Дохо Эшете вошел в воду озера Абайа, покрестил первого верующего, после чего на него набросилась рептилия.

Крокодил искусал руки, ноги и спину мужчины, попытки свидетелей случившегося помочь священнику не увенчались успехом.

Рыбаки использовали сети, чтобы не дать крокодилу унести тело погибшего. Самой рептилии удалось сбежать, пишет Коррепондент.