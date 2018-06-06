Актриса из Звездных войн подверглась нападкам за свое азиатское происхождение

Актриса Келли Мэри Тран, которая исполнила в фильме Звездные войны: Последние джедаи одну из главных ролей, подверглась нападкам со стороны фанатов саги. Причиной послужило ее азиатское происхождение.

Из-за атак со стороны хейтеров Тран была вынуждена удалить свой Instagram-аккаунт.

Кроме того, на протяжении всех последних месяцев фанаты саги вели борьбу с ней в соцсетях, забрасывая расистскими высказываниями, и несколько раз переписывали ее описание в онлайн-энциклопедии Звездных войн в унизительном ключе.

Известно, что Келли Мэри Тран сыграла в саге техника по имени Роуз Тико - одну из главных героинь, которая спасает Финна от смерти, сообщает Корреспондент.