В Одессе пьяный водитель разбил топором своё авто. ВИДЕО

В Одессе в ночь на 6 июня произошел инцидент с участием полиции и пьяного автолюбителя, сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

По информации полиции, после полученного сообщения по линии 102 о пьяном водителе автомобиля ВАЗ-2106 полицейские обнаружили и остановили фигуранта на улице Атамана Головатого. 38-летний мужчина не отрицал, что употреблял алкогольные напитки и согласился пройти освидетельствование на определение состояния опьянения, результат которого оказался показал 0,73 промилле, пишет Корреспондент.

"При составлении инспекторами административных материалов мужчина стал вести себя агрессивно, достал топор из багажного отделения и начал крушить собственную машину. Только после уговоров, нарушитель остановился", - утверждают в полиции.