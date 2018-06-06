Историческое здание в Китае повернули на 90 градусов ради строительства торгового центра

Здание в китайском Шанхае, сооруженное 98 лет назад, передвинули на 54 метра и повернуть его почти на 90 градусов. Так рабочие освободили место для строительства торгового центра.

Перемещение исторической постройки заняло около двух недель и проходило по специальным рельсам. В процессе использовались гидравлические механизмы с компьютерным управлением, сообщает Корреспондент.

"Мы работали в несколько этапов, потому что пространство было очень ограниченным. В итоге здание было размещено таким образом, чтобы его фасад был обращен к посетителям", – рассказал руководитель проекта Шена Вей.