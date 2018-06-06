Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией

В Грузии официально уведомили ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией, сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Отмечается, что принятое решение мотивировано тем, что "в Сирии приняли противоречащее международному праву решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии", сообщает Корреспондент.

Напомним, 29 мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В этот же день в Грузии заявили, что в Дамаске приняли это решение под давлением России и проигнорировали международно-правовые обязательства по соблюдению территориальной целостности суверенных государств и нерушимости границ.