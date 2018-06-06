ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

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