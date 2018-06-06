В Техасе экстренно сел самолёт с разбитым носом

Самолет авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, совершил аварийную посадку в городе Эль‐Пасо в западной части штата Техас.

Судно попало в сильный ураган с грозой и получило серьезные повреждения в носовой части. Самолет совершал внутренний перелет из Сан-Антонио (штат Техас) в Финикс (штат Аризона).

Пассажиры рассказали, что лайнер начало трясти через 30 минут после вылета. За иллюминатором сверкали молнии, а град бил по воздушному судну. Напитки разливались между рядами, а люди доставали бумажные пакеты для укачивания.

Обошлось без пострадавших. Самолет получил сильные повреждения носовой части лайнера и лобового стекла. Двигатели и лопасти вентилятора остались целыми, пишет 360tv.