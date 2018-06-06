Виталий Колин: Либо государство не захвачено, либо оппозиция — не оппозиция

Как считает активист Виталий Колин, на фоне результатов голосования напрашиваются два выбора: либо государство не захвачено, либо оппозиция — не оппозиция.

Победа кандидатов от оппозиции на последних выборах мэров Бельц и Кишинева демонстрирует тот факт, что тема захваченного государства — спекуляция. Такого мнения придерживается гражданский активист Виталий Колин.

«Наталья Морарь спрашивает Майю Санду примерно следующее: «Если государство захвачено, как стала возможной победа оппозиции на выборах в Кишиневе и Бельцах?» Ответ Майи Санду по большей части сводился к тому, что так проголосовали граждане. Для меня этот ответ значит, что государство не захвачено», - пишет Виталий Колин.

«Нэстасе с Майей считают, что Чебан был кандидатом от Плахотнюка и только 2% голосов было достаточно для того, чтобы победил «кандидат мафии». Я скажу, что если государство захвачено, а оппозиция одерживает победу с таким небольшим преимуществом, значит либо государство не захвачено, либо оппозиция — не оппозиция. Я склонен считать, что такая оппозиция так удобна Плахотнюку, что тот предпочел кандидата, который попытается навязать борьбу Додону», - говорится в сообщении.

Напомним, что подобного мнения придерживается и журналист Николай Негру, выразивший свое мнение в материале Ziarul Naţional.

«Тот факт, что лидер оппозиционной партии становится мэром столицы в условиях относительно скромной явки (это значит, что мы не находимся в условиях «революции»), может вызвать вопросы о степени «захваченности государства», - пишет Николай Негру.

По его мнению, преодоление воинствующей риторики на тему «захваченного государства» может стать стартом для конкретных дискуссий о возможной проевропейской коалиции после парламентских выборов, которые состоятся осенью, пишет kp.md.