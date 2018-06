Военную технику удалось остановить в центре города Ричмонд. Сообщения об угоне поступили в 20:00 по местному времени. Сначала погоня была в пригороде, но затем нарушитель проследовал в населенный пункт, пишет 360tv.

В полиции пояснили, что на транспорте не было установлено никакого оружия, а сама погоня была «медленной». Угонщик решил сдаться сам и остановился на центральной улице. Однако солдат начал оказывать физическое сопротивление. Полицейские применили против него электрошокер.

Потерявшего сознание доставили в городской госпиталь. В ближайшее время нарушителю предъявят обвинения.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk