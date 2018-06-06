Учёные: чтобы понять, голоден ты или нет, нужно пройти "брокколи-тест"

Психолог, эксперт по здоровому питанию доктор Мэг Арролл поделилась быстрым способом проверить, голоден ты или нет.

Чтобы понять это, нужно пройти «брокколи-тест». Когда вы проголодались и готовы потянуться в шкаф за булочками, представьте, что выпечка — это тарелка брокколи. После этого нужно задать себе вопрос: "Как сильно я хочу есть?".

Если ответ будет положительным, значит вашему организму действительно требуется еда. Если же тарелка с воображаемыми овощами вас остановила, значит вы недостаточно голодны. Возможно, прием пищи требуется вам, чтобы снять стресс, усталость, раздражение. Одним словом вы хотите избавиться от негативных или даже излишне позитивных эмоций, таких как разочарование, печаль, волнение, пишет 360tv.