Паралич лица и немота: британка пострадала от укуса клеща

Жительница британского графства Денбишир стала жертвой укуса клеща. После «нападения» насекомого у Рейчел Фоулкс‐Дэвис развился паралич лицевого нерва. Женщина на два года потеряла возможность говорить.

Клещ укусил британку еще в июне 2015 года в саду ее дома. Через несколько дней после случившегося у нее пропала чувствительность губы, а лицо 43-летней женщины "поползло" вниз, пишет 360tv.

Врачи, к которым Рейчел обратилась за помощью, диагностировали у нее паралич Белла (самая распространенная форма паралича лицевого нерва ред.) и назначили соответствующее лечение. После семимесячного курса таблеток Фоулкс-Дэвис почувствовала себя только хуже. Спустя какое-то время британка лишилась речи, не могла закрыть глаз, а в конечном итоге разучилась моргать.

"Два года я не могла говорить. Есть получалось только жидкое — суп пюре, — да и то через трубочку", — поделилась она воспоминаниями.

После повторного обращения к медикам, женщина лишь получила рекомендацию носить на глазу повязку. Выписали ее спустя несколько часов.

Решив выяснить, что же действительно происходит, Рейчел решилась на дорогостоящее обследование. Его результаты показали, что у нее болезнь Лайма. Клещи являются переносчиками этого бактериального заболевания. При неправильном лечении оно может стать причиной инвалидности и привести к смерти.

Фоулкс-Дэвис предоставила данные анализов врачам, однако они сочли, будто бы диагноз ошибочен. По словам специалистов, болезнь Лайма не распространена на территории Уэльса. Женщине лишь дали рекомендации по лечению, но страховку оформлять не стали.

Сейчас британка говорит, что испытывает постоянную усталость и не способна даже на простые действия. Если она перенапрягается или выпьет хотя бы бокал вина, лицо Рейчел снова "застывает", а во время принятия пищи у женщины дергается глаз.