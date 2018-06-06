Пой голосом любимого исполнителя в прямом эфире: Facebook запустил новую функцию

Компания Facebook запустила липсинк‐пения в прямом эфире Lip Sync Live по аналогии с приложением Musical.ly. Пользователям можно выбирать песню из списка и открывать рот вместе с исполнителем, при этом необязательно петь самому. Люди уже делятся своими роликами в соцсетях.

В настоящее время доступны треки Дрейка, Эда Ширана, Guns’N’Roses и других исполнителей. Facebook заключил контракты с Universal, Warner и Sony. Скоро у пользователей будет весьма широкий выбор песен, пишет 360tv.

Lip Sync Live совместима с другими опциями прямого эфира. Люди могут добавлять маски, хэштеги, накладывать фильтры или менять фон. Функция пока доступна у некоторой части пользователей, но соцсеть планирует запустить ее для всех в ближайшее время.