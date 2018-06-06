Японские инженеры изобрели летающий робошланг для тушения пожаров

Японские инженеры из университета Тохоку изобрели и успешно испытали летающий роботизированный шланг для тушения возгораний в труднодоступных местах. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Шланг может задерживаться в воздухе за счет направленной вниз водяной струи. На кадрах демонстрируется его работа в полевых условиях. Робот напоминает собой длинный шланг с набором различных модулей. Его сопла с мощным напором воды помогают всей конструкции не упасть и сохранять равновесие.

По словам разработчиков, пожар может происходить в большом здании, где заблокирован основной вход. Для таких случаев они придумали робошланг, способный подобраться к источнику огня через окна или прочие препятствия.

Робот был представлен на конференции ICRA 2018, пишет 360tv.