Рождественские песни, счёт до трёх и разговоры с самим собой: талантливый попугай покорил пользователей сети

Одна из пользовательниц представила в Twitter своего попугая Барни. Домашняя птица, которой девушка посвятила целый тред, за день стала любимчиком Сети. Для этого попугаю пришлось всего лишь немного поговорить и еще несколько раз спеть.

"Начинаю тред о своем попугае", — написала Кэти в своём Twitter. Начала Кэти с "мощного видео", признавшись, что пока у нее просто не получилось снять что-то лучшее, пишет 360tv.

Девушка показала, что Барни немного дрессированный и очень любит танцевать и петь. Причем последнее он делает без каких-либо указаний.

Кроме того, попугай умеет считать: в одном из коротких роликов птица с легкостью повторила за хозяйкой счет от одного до трех.

По мнению Кэти, ее домашний любимец способен порадовать близких исполнением песен. Впрочем, как считает она, попугаю вполне можно выступать и для широкой публики.

Всего в треде набралось восемнадцать видео о Барни. На большинстве из них попугай проводит время с девушкой, сидит на подоконнике или беседует сам с собой. Птица сможет порадовать даже детей, научившись исполнять тему из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны".

He tried his best pic.twitter.com/k5eQqXKCuQ — katie (@katielouis6) June 2, 2018

Все ролики Кэти сняла за один день, завершив на этом свой тред. Размещенные ей видео набрали от 40 до 200 тысяч просмотров. Птица в миг стала намного популярнее своей хозяйки, у которой около 1,5 тысячи подписчиков в Twitter.