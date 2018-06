"Начинаю тред о своем попугае", — написала Кэти в своём Twitter. Начала Кэти с "мощного видео", признавшись, что пока у нее просто не получилось снять что-то лучшее, пишет 360tv.

Девушка показала, что Барни немного дрессированный и очень любит танцевать и петь. Причем последнее он делает без каких-либо указаний.

Кроме того, попугай умеет считать: в одном из коротких роликов птица с легкостью повторила за хозяйкой счет от одного до трех.

По мнению Кэти, ее домашний любимец способен порадовать близких исполнением песен. Впрочем, как считает она, попугаю вполне можно выступать и для широкой публики.

Всего в треде набралось восемнадцать видео о Барни. На большинстве из них попугай проводит время с девушкой, сидит на подоконнике или беседует сам с собой. Птица сможет порадовать даже детей, научившись исполнять тему из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны".

He tried his best pic.twitter.com/k5eQqXKCuQ