Житель китайской провинции Чжэцзяне попал в поле зрения полицейских, когда перевозил автомобиль на трехколесном мотоцикле. Процесс транспортировки машины снял очевидец. Ролик опубликован в Facebook.
На кадрах видно, как байкер с машиной наперевес едет по трассе с минимальной скоростью, занимая обочину и целую полосу — машина стоит поперек мотоцикла, сообщает 360tv.
Мужчина приобрел старый автомобиль за 800 юаней — это около 7,7 тысячи рублей, — чтобы впоследствии разобрать ее на запчасти и продать. Однако он решил не тратиться на эвакуатор и погрузил автомобиль на свой трехколесный мотоцикл.
Все же полиция нашла водителя. Он объяснил сотрудникам, что купил машину, чтоб продать ее по частям. Но сотрудники не оценили его мотива, поэтому выписали штраф. Он составил 1,3 тысячи юаней, что эквивалентно 12,6 тысячи рублей.
Комментарии
- Warner Bros. планирует снять фильм о Джокере, которого вновь сыграет Джаред Лето
- Британец обокрал дедушку ради пластической операции для своей девушки
- СМИ: в Instagram можно будет заливать видео длиною в час
- Рождественские песни, счёт до трёх и разговоры с самим собой: талантливый попугай покорил пользователей сети
- Паралич лица и немота: британка пострадала от укуса клеща
- Учёные: чтобы понять, голоден ты или нет, нужно пройти "брокколи-тест"
- Как в кино: в США полиция более двух часов гонялась по городу за угнанным БТР. ВИДЕО
- Историческое здание в Китае повернули на 90 градусов ради строительства торгового центра
- В Одессе пьяный водитель разбил топором своё авто. ВИДЕО
- Актриса из Звездных войн подверглась нападкам за свое азиатское происхождение
- Warner Bros. планирует снять фильм о Джокере, которого вновь сыграет Джаред Лето
- В Белоруссии рассматривают введение уголовной ответственности за фейковые новости
- В китайском Шэньчжэне объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
- Снести или не снести: мэрия столицы решает судьбу гимназии, на ремонт которой потратили 2,5 миллиона леев
- В первые три месяца текущего года в экономику инвестировали 2,5 миллиарда леев
- Нэстасе возвращает в мэрию людей Киртоакэ
- Коррупционный скандал в ASEM: появились новые подробности
- Юлия Самойлова в мемуарах рассказала о своём первом сексуальном опыте
- Autosalubritate ежемесячно теряет свыше 100 тысяч леев: "Контрактов на вывоз мусора нет у 25% жителей города"
- Страшная находка: в Смоленске нашли тело женщины в шкафу возле мусорных контейнеров
- В Афганистане найден живым сбитый советский летчик
- Нэстасе возвращает в мэрию людей Киртоакэ
- Решение Конституционного суда: русский язык является языком межэтнического общения
- "Перезимовали зиму, перезимуем и лето": российские регионы замело снегом
- Муниципальные предприятия Бельц нарушают трудовое законодательство
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com