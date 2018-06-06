Китаец перевёз машину на мотоцикле. ВИДЕО

Житель китайской провинции Чжэцзяне попал в поле зрения полицейских, когда перевозил автомобиль на трехколесном мотоцикле. Процесс транспортировки машины снял очевидец. Ролик опубликован в Facebook.

На кадрах видно, как байкер с машиной наперевес едет по трассе с минимальной скоростью, занимая обочину и целую полосу — машина стоит поперек мотоцикла, сообщает 360tv.

Мужчина приобрел старый автомобиль за 800 юаней — это около 7,7 тысячи рублей, — чтобы впоследствии разобрать ее на запчасти и продать. Однако он решил не тратиться на эвакуатор и погрузил автомобиль на свой трехколесный мотоцикл.

Все же полиция нашла водителя. Он объяснил сотрудникам, что купил машину, чтоб продать ее по частям. Но сотрудники не оценили его мотива, поэтому выписали штраф. Он составил 1,3 тысячи юаней, что эквивалентно 12,6 тысячи рублей.