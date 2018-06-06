СМИ: в Instagram можно будет заливать видео длиною в час

Пользователям Instagram скоро станет доступна функция загрузки видеороликов продолжительностью до одного часа, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Новая функция, позволяющая снимать 60-минутные видеоролики, вероятно, будет доступна только при вертикальной съемке. Технически это связано с тем, что такой формат поддерживается функцией Instagram Stories, с помощью которой пользователи могут снимать видеоролики до 15 секунд, доступные для просмотра в течение суток, сообщает 360tv.

До сих пор нет информации, будет ли новая функция доступна только в рамках Strories или же она распространится для всех сервисов Instagram. Окончательное решение разработчики еще не приняли.

Приложение Instagram стартовало в октябре 2010 года. Сначала оно было доступно только пользователям гаджетов от Apple, а с 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Вскоре Facebook перекупил Instagram, выложив за сделку миллиард долларов. Сейчас в сервисе зарегистрированы под миллиард пользователей.