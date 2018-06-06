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Британец обокрал дедушку ради пластической операции для своей девушки
// фото: 360tv
13:41, 06 Jun 2018
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Житель Великобритании Люк Кватрини решил оплатить операцию по увеличению груди своей девушке и не нашел ничего лучше, как без спроса снять с карточки все сбережения своего 92‐летнего дедушки. По крайней мере так считает следствие, сообщило издание The Sun.

Потерю пострадавший оценил в три тысячи фунтов стерлингов. Причем, обманутый пенсионер не просто остался без гроша в кармане, после случившегося он не смог оплатить даже коммунальные счета.

Сообщается, что 500 фунтов 34‐летний подозреваемый якобы потратил на первоначальный взнос за операцию, а остальное спустил на оплату перелетов, онлайн-покупки на Amazon и строительные работы.

Кватрини переехал к своему дедушке в Ньюпорт (Южный Уэльс) после того, как его дом сгорел. Через 10 месяцев после совместного проживания с внуком денег дед не обнаружил. Со слов его сына Майкла, узнав о пропаже, пожилой мужчина, год назад ушедший из жизни, расплакался. Майкл исключает тот факт, что его отец мог забыть или перепутать что-то, потому что несмотря на хрупкое физическое здоровье, слабоумием он не страдал.

Сам Кватрини все обвинения отрицает, процесс продолжается, пишет 360tv.




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