Снести или не снести: мэрия столицы решает судьбу гимназии, на ремонт которой потратили 2,5 миллиона леев

Четыре года назад в гимназии №52 в столичном секторе Буюканы начали капитальный ремонт, вложили в него два с половиной миллиона леев, а потом работы прекратили. В городской администрации до сих пор спорят, что целесообразнее - все же продолжить восстановление здания или снести.

Глава Управления капитального строительства Александр Панфилий сказал, что Комиссия Управления капитального строительства провела инспекцию, и пришла к выводу, что работы надо прекратить, так как здание аварийное. Техническая экспертиза дала неадекватную оценку.



Исполняющий обязанности мэра столицы придерживается такой же точки зрения, что здание нужно законсервировать или снести.



"Техническое проектирование провели, спустя рукава, сейчас инженеры говорят, что здание надо снести. То есть деньги пустили на ветер", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.



Площадь трехэтажного здания превышает четыре тысячы квадратных метров. Гимназия рассчитана на 750 школьников. Но уже шестой год она пустует. В управлении образования Буюкан настаивают, что здание подлежит восстановлению.



Такая же двоякая ситуация и вокруг гимназии №86, тоже на Буюканах. В 2012-ом там начали переделку спортзала и творческих лабораторий. Когда израсходовали три миллиона леев, работы забросили.



Гимназию посещают 250 учеников. Администрация учебного заведения требует завершения работ.





