В китайском Шэньчжэне объявили наивысший уровень опасности из-за ливней

Красный (наивысший из четырех) уровень опасности объявлен в китайском городе Шэньчжэнь южной провинции Гуандун в среду из-за сильнейших ливней, которые принес обрушившийся на прибрежные районы тропический шторм, говорится в сообщении метеорологической службы города.

Четвертый в этом году тайфун в среду утром достиг побережья провинций Гуандун и Хайнань на юге Китая и принес с собой сильный ветер и ливни. Порывы ветра достигали 70 километров в час, сообщает РИА Новости.

Ранее государственное океанологическое управление объявило штормовое предупреждение, прогнозируя сильные волны и шторм в провинциях Гуандун и Хайнань. По прогнозам метеорологов шторм стихнет только во второй половине четверга.

Местным жителям рекомендуется внимательно следить за метеосводками, воздержаться от пребывания на улицах без необходимости, быть крайне внимательными на дорогах. В школах и детсадах города приостановлены занятия, дети, находящиеся на пути в или из учебных заведений должны как можно скорее найди надежное укрытие и находиться там до специального оповещения. Работающие на улицах люди также должны в экстренном порядке найти укрытие. В городе отменены все мероприятия на улицах, закрыты туристические объекты.







