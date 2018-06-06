Warner Bros. планирует снять фильм о Джокере, которого вновь сыграет Джаред Лето

Киностудия Warner Bros. планирует снять фильм о Джокере, которого вновь сыграет Джаред Лето, сообщает Variety со ссылкой на источник, близкий к проекту.

Сюжет фильма пока неизвестен, но идея студии Warner Bros., по словам собеседника издания, заключается в том, чтобы развивать вселенную героев "Отряда самоубийц", одним из которых является Джокер.

Сроки начала работы над фильмом о Джокере, у которого пока нет названия, не определены. Warner Bros. и Лето, который станет исполнительным продюсером ленты, в настоящий момент заняты поиском сценариста, пишет meduza.io.