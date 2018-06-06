В Екатеринбурге под дверями больницы умерла женщина

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку сообщений о смерти около больницы № 23 женщины с онкологическим заболеванием.

Вечером 5 июня прохожие обнаружили женщину лежащей около входа в больницу. В этот момент она была в сознании и разговаривала; к приезду скорой помощи, которую вызвали прохожие, она «уже не подавала признаков жизни», пишет meduza.io.

Один из очевидцев рассказал изданию "Екатеринбург онлайн", что, вызвав скорую, "включил камеру и пошел в больницу разбираться с врачами", но "всем было безразлично".

Прокуратура установила, что 5 июня женщина, у которой было онкологическое заболевание гортани, приходила в больницу для проведения процедур. Ей стало плохо, когда она ждала такси на обратном пути. В ведомстве проверяют данные о возможном ненадлежащем оказании ей медицинской помощи.