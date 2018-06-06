Ион Чебан намерен ещё раз баллотироваться в мэры в 2019 году

Социалист Ион Чебан, проигравший местные выборы, готовится к следующим. Он заявил, что намерен еще раз баллотироваться в 19-м году, а до тех пор останется муниципальным советником. От поста пресс-секретаря президента Чебан решил отказаться. Также он пообещал не ставить палки в колеса новому мэру.

"Даю гарантии, что социалисты не будут ничего блокировать в мэрии. Мы поддержим все хорошие инициативы нового мэра. Если ему понадобится совет, я всегда готов оказать ему поддержку", - сказал муниципальный советник ПСРМ Ион Чебан.



Чебан объявил, что подал в муниципальный совет три проекта и надеется на их скорейшее рассмотрение. В частности он предлагает выплатить учителям единовременное пособие на покупку дидактических материалов для нового учебного года.







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