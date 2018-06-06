Учёные составили рейтинг стран, которые загрязняют Землю больше всего

Организация Объединённых Наций может выступить за полный запрет использования одноразовых полиэтиленовых пакетов — такие рекомендации содержатся в новом докладе Комитета окружающей среды при ООН, пишет Straits Times.

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы во Всемирный день окружающей среды, удалось выяснить, что каждый год для перевозки продуктов и хранения отходов используется до пяти триллионов полиэтиленовых пакетов, фактическое время разложения которых в почве составляет тысячу лет.

При этом члены Комитета по окружающей среде уточнили, что всего 9% из девяти миллиардов тонн пластиковых отходов в мире перерабатываются и используются в промышленности повторно. При этом определены и главные источники глобального загрязнения окружающей среды. Первое место занимает Китай — крупнейший источник пластиковых отходов, второе и третье место делят Европейский Союз и Соединённые Штаты.