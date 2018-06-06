Хозяин сафари-парка разогнал львов тапком. ВИДЕО

Владелец крупнейшего в Европе питомника львов "Тайган" Олег Зубков показал, как решает конфликты в стае хищников. В ролике, выложенном на YouTube, мужчина спасает молодую львицу от агрессивных соплеменников с помощью тапка.

"Гляди мне, не погляжу, что ты лев! Отхлопаю!",- говорит на видео владелец питомника львов Олег Зубков.

Отметим, что видео с отчаянным русским "укротителем" моментально разошлось по западным новостным сайтам. В комментариях к ролику, опубликованному на канале Daily Mail, пользователи по-разному оценили поведение Олега Зубкова, пишет life.ru.