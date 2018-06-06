Жизнь новорождённому орангутангу спас человеческий нейрохирург

Трогательную историю спасения малютки-орангутана по кличке Матику рассказали в Новосибирском зоопарке. Детёныш появился на свет меньше трёх месяцев назад, а на его долю выпало уже немало испытаний.

Мать Матику — самка по имени Мишель — прибыла в Новосибирский зоопарк в пару к орангутану Бату, уже будучи беременной. Чувствовала она себя прекрасно, отличалась хорошим аппетитом. Бату повёл себя как настоящий джентльмен: чувствуя деликатное положение своей дамы сердца, он всячески старался ей угодить. В общем, прибавления в семье приматов с нетерпением ждал весь зоопарк. Но, когда малыш появился на свет, зоологи заметили, что с ним что-то не так.

Новорождённого забрали у матери, тщательно осмотрели и установили, что у него перелом теменной кости черепа: скорее всего, это была родовая травма.

Побороться за жизнь малыша согласился вполне себе настоящий, человеческий нейрохирург из Детской больницы.

Теперь маленький орангутан в полном порядке. Он быстро восстанавливается, весьма активен, у него хороший аппетит. Посетители Новосибирского зоопарка смогут поближе познакомиться с Матику, когда он достаточно окрепнет и подрастёт, сообщает life.ru.