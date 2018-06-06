Учёные заявили, что песня Macarena может спасти жизни

Ученые определили, какая композиция может помочь спасти жизнь человеку. Оказалось, что песня Macarena подходит для этого лучше всего, поскольку ее ритм соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку. Об этом пишет Naked Science.

Такие процедуры, как искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, должны проводиться в соответствии с проверенной техникой и в определенном ритме - от 100 до 120 нажатий на легкие в минуту.

Медики изучили композиции и выбрали ту, которая подходит лучше других для выдерживания нужного темпа.

Эксперимент проводился с участием 164 студентов-добровольцев. В итоге лучшие результаты были получены теми, кто напевал песню Macarena.

Темп композиции в 103 bpm является оптимальным для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур. Об этом отмечает профессор Энрике Каррера Карденал, представляющий Барселонский университет.