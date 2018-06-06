Жители канадского города Суррей жалуются на невыносимое поведение павлинов

Жители канадского города Суррей, штат Британская Колумбия, пожаловались на невыносимое поведение павлинов. Об этом сообщил новостной портал CBS News.

В окрестностях города живет около 150 диких павлинов: раньше они принадлежали фермеру, но затем он уехал и предоставил птиц самим себе. Павлины продолжают вальяжно ходить по городу, так как не боятся людей, пишет lenta.ru.

Сначала жители города жаловались на крики павлинов. «Спать невозможно. Когда мои дети были маленькими, эти крики постоянно их будили», — посетовала одна из жительниц города. Она отметила, что, хотя птицы жили на расстоянии в полквартала, окна ночью приходилось держать закрытыми из-за шума.

Затем одна семья пожаловалась на то, что птицы свили гнездо на их открытой веранде и теперь они не могут пользоваться парадной входной дверью.

Помимо этого, павлины начали повреждать дорогие черные машины. Птицы видят свое отражение в отполированном корпусе, принимают его за конкурирующего самца и начинают часами клевать автомобиль в попытках расправиться с ним.

Автовладельцы потребовали у мэрии возместить убытки в тысячи долларов и выгнать павлинов, на что чиновники им ответили, что не могут этого сделать. И хотя тех, кто подкармливает птиц, штрафуют, в список животных, обитающих на территории штата, павлины не внесены. Поэтому не существует никаких законов о регулировании их поведения и ни одно ведомство не берется усмирить птиц.