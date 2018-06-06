Новорождённая девочка чудом выжила в засыпанном пеплом и лавой доме в Гватемале. ВИДЕО

В Гватемале случилось настоящее чудо — малышка, которой от роду несколько месяцев, выжила после сильнейшего извержения вулкана.

Девочка провела в заточении трое суток после извержения вулкана Фуэго. Вулкан 16 часов извергал лаву и пепел. Во время катаклизма погибло 75 местных жителей, 200 пока числятся пропавшими без вести, пишет readovka.news.

А девочка провела трое суток без еды и воды, в доме засыпанном лавой и пеплом, и осталась абсолютно невредимой.