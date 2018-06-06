Ректор ASEM: Коррупционный скандал нанёс урон репутации ВУЗа

Коррупционный скандал, в котором оказались замешаны преподаватели из Экономической академии, нанёс урон репутации ВУЗа. Об этом сообщил ректор ASEM Григорий Белостечник. Он также уточнил, что из 6 задержанных четверо действительно работали преподавателями (одной из задержанных оказалась секретарь, другой – методист одного из факультетов).

Ректор ASEM заявил, что ВУЗ продолжит работать в обычном режиме, и начнёт готовиться к следующему учебному году.

Также Григорий Белостечник подчеркнул, что организованная схема было создана вне стен академии посторонними людьми, которые не имеют к ASEM никакого отношения. Кроме того, деньги, которые сотрудники НЦБК обнаружили во время обысков принадлежали именно посредникам, а не преподавателям.

Напомним, сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры задержали 9 человек, по факту коррупции в Экономической академии. Трое из задержанных оказались посредниками, которые передавали деньги преподавателям.

Правоохранители нагрянули с обысками в кабинеты подозреваемых, также обыски провели у них дома. В результате у фигурантов дела обнаружили списки студентов и крупные суммы денег, которые были получены за дипломные и курсовые работы.

По предварительной информации в схеме замешаны более 60 человек, включая преподавателей, должностных лиц, и посредников. Последние намеренно разыскивали студентов с низкой успеваемостью или задолжников, которым обещали помочь сдать любой экзамен. В зависимости от сложности задачи они обращались к сотрудникам ASEM, а чаще всего к самим преподавателям. При этом часть денег посредники оставляли себе в качестве вознаграждения.