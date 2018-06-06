Злоумышленник забаррикадировался в квартире и открыл огонь по полиции в Бельгии

Злоумышленник забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией.

Инцидент произошел в бельгийском городке Пти-Ангьен, который находится в 27 км от Брюсселя. пишет РЕН ТВ.

Вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из домов. Затем он вступил в перестрелку с правоохранителями.

Об этом сообщили очевидцы. Полиция пока не распространяет подробности. По некоторым данным, речь может идти о попытке квартирной кражи.