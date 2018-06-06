Сбежавший от бабушки ребенок побрел пешком в Москву, чтобы увидеть маму

Сотрудники правоохранительных органов заметили малолетнего ребенка, который шел по обочине дороги в Рузском районе Московской области.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на малыша обратили внимание старшие лейтенанты полиции Алексей Кудрявцев и Алексей Якушев, которые патрулировали территорию, сообщает РЕН ТВ.

"Инспекторы остановились для выяснения обстоятельств нахождения ребенка на проезжей части. Мальчик пояснил, что зовут его Олег, он ушел от бабушки и идет к маме в Москву", - заявила Волк.

Полицейские рассказали о случившемся родителям. До приезда мамы и бабушки правоохранители накормили ребенка и напоили его чаем. Помимо прочего, они вручили памятки по безопасному поведению на дороге.