Майя Санду на крючке Илана Шора: Я знаю, сколько ежемесячно Вам платил Филат в конверте. Ведь это я давал ему эти деньги.

Лидер ПДС Майя Санду, похоже, получала крупную зарплату в конверте, еще будучи членом партии ЛДПМ под руководством Влада Филата. Об этом на своей странице в соцсетях заявил мэр Оргеева Илан Шор. В своем обращении к Санду, Шор призывает Майю Санду не прибедняться, и дает понять, что он, как никто другой, знает, как еще, будучи либерал-демократом Майя Санду получала неофициальную финансовую поддержку.

"Ты должна понимать: я знаю, сколько тебе платил Филат в конверте ежемесячно, как добавку к зарплате, и в конверт их тоже клал я, перед тем, как тебе его передавали. Кстати, тебе передали больше, чем многим другим, поэтому признаваться в такой скромности, чуть ли не бедности, тебе должно быть стыдно, но тебе не знакомо это чувство", - написал Илан Шор.

В своем обращении мэр Оргеева также упрекнул Майю Санду в том, что там разрушила образование, будучи министром просвещения, а сейчас подозрительным образом занимается пропагандой сексуальных-меньшинств. Единственное, что ты пока несешь из Европы в Молдову – это пропаганда ЛГБТ, которую я, как здоровый человек, ненавижу и презираю. Кстати, у меня складывается впечатление, что ты состоишь в этом "обществе", - подчеркнул Шор.

А в случае вхождения в будущий парламент, мэр Оргеева предложил Майе Санду не забывать, кто раньше финансировал ее."Ты с гордостью можешь перед своим столиком поставить табличку «Ранее финансировалась Шором». И это будет первый честный в твоей жизни поступок", - иронично напомнил Илан Шор.

Напомним, ранее партия "Действие и солидарность" под руководством Майи Санду усомнилась в легитимности выборов в коммуне Жора де Мижлок, где с абсолютным большинством победила кандидат партии ШОР Марина Таубер. Партия Санду оспорила итоги голосования в суде, пишет point.md.

В своем обращении в соцсетях Шор косвенно прокомментировал и эту ситуацию: "Я понимаю твою ненависть к Марине, потому что она молодая, красивая и добилась результатов в теннисе, представляла и представляет Молдову на высшем уровне. В отличие от тебя, которая единственное, что сделала в своей жизни – разрушила образование".