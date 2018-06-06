Лидер партии коммунистов, Владимир Воронин, сомневается в управленческих качествах нового мэра Кишинева

В ходе передачи Important на TVC21 Воронин заявил, что у Нэстасе нет административного опыта и нет практики работы в команде - а это главные составляющие для того, чтобы что-то сделать для Кишинева.

"У Андрея Нэстасе нет опыта, он никогда не управлял людьми. Я не уверен, способен ли он управлять велосипедом, но людьми он точно никогда не управлял. Проработать полгода прокурором не достаточно, чтобы уметь вести за собой людей", - заявил Воронин. "У него нет практики менеджера, у него нет команды и времени у него слишком мало", - добавил лидер ПКРМ.

В ходе передачи Владимир Воронин выразил уверенность и в том, что между Андреем Нэстасе и лидером ПДС Майей Санду разгорится настоящая борьба за главенство в предстоящей предвыборной коалиции.

"Между Майей Санду и Андреем Нэстасе разгорится жёсткая борьба. Майя Санду не уступит. И разногласия между ними только усилятся. Нэстасе думает, что, став мэром, он усилил свои позиции, но не стоит забывать, что Майя Санду поддержала его на последних выборах. А дальше начнется совсем другая история", - заключил лидер ПКРМ.