"Магический" способ варки яиц произвел фурор в сети

Пользователь международного имиджборда Reddit рассказал о необычном методе приготовления яиц на пару над кастрюлей. Летающий в воздухе продукт заворожил посетителей форума.

Судя по ролику, яйцо следует установить над отверстием в крышке пароварки, откуда выходит струя горячего воздуха. Благодаря напору оно не только не падает, но и доводится до готовности. По признанию автора записи, этот метод имеет преимущества перед традиционной варкой в кипятке: белок никогда не прилипает к скорлупе, поэтому яйцо легко чистится.

За несколько часов видео набрало более 20 тысяч «плюсов» и сотни комментариев. Пользователи обсуждали не только оригинальность способа готовки, но и его эффектность. «Если это допустимый способ сварить яйцо или просто приготовить до примерной степени съедобности, тогда я становлюсь гребаным волшебником-шеф-поваром, и это будет мой единственный трюк», — с восторгом сообщил один из юзеров. Он тут же нашел потенциальных зрителей и спонсоров.

Как оказалось, некоторым комментаторам знаком этот метод. Один из пользователей охарактеризовал его как «фантастический»: по его описанию, благодаря обжигающему пару можно очень быстро приготовить идеальные яйца всмятку, пишет lenta.ru.